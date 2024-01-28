В Россию ввезли партию куриных яиц из Турции

БАКУ /Trend/ - Компания "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) поставила в Россию партию куриных яиц, состоящую из более чем 885 тысяч штук, сообщили в компании, передает Trend.

Согласно информации, эти яйца прошли ветеринарный контроль и таможенную очистку.

"27 января партия яиц, импортированных из Турции Группой ОЗК, была выгружена в порту Новороссийска, после чего прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Общее количество поставленных куриных яиц превысило 885 тысяч штук", - говорится в официальном сообщении компании.

Также отмечается, что в ближайшее время товар будет передан российскому покупателю.