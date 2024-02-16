Редактора издания Doxa объявли в международный розыск

БАКУ /Trend/ - Российские следователи объявили в международный розыск редактора нежелательного в России издания Doxa Марию Меньшикову, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Как сообщает Trend , об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как указал источник, журналистка арестована заочно в связи с тем, что она скрылась на территории Германии. «Следователями вынесено постановление об объявлении ее в международный розыск», — говорится в сообщении. В Гагаринском суде Москвы подчеркнули, что ходатайство следствия о заочном аресте Меньшиковой удовлетворено.

25 января Генпрокуратура России признала зарегистрированное в Чехии издание Doxa нежелательным. В ведомстве отметили, что организация «маскировалась под студенческое издание» и «причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России».

В апреле 2023 года стало известно, что против Меньшиковой возбудили дело о призыве к терроризму. Расследование ведется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма»).