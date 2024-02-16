У Кремля нет информации о причинах смерти Навального - Песков

БАКУ/Trend/ - У Кремля нет информации о причинах смерти Алексея Навального.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Проверкой в связи со смертью Алексея Навального занимается ФСИН, причину произошедшего должны выяснить медики. Президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем", - добавил он.

Отметим, что 16 февраля в исправительной колонии Nº3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.