На российском рынке могут появиться автомобили из африканских стран

БАКУ /Trend/ - На российском авторынке могут появиться марки машин из Ирана, Индии и африканских стран, хотя основной игрок все еще остается китайский автопром, передает Trend.

По данным участников рынка, в 2023 году китайские автоконцерны реализовали в России более полумиллиона машин, включая бренды Chery, Haval и Geely. Примерно 15% от общего объема продаж приходится на автопроизводителей из США, Европы, Японии и Южной Кореи, сообщил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, в будущем некоторую долю российского авторынка могут захватить индийские автоконцерны. Одной из самых перспективных моделей из Индии он назвал кроссовер от Tata Motors. Также в прошлом году начались продажи иранских седанов Iran Khodro (IKCO) по параллельному импорту.