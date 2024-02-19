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На российском рынке могут появиться автомобили из африканских стран

Россия Материалы 19 февраля 2024 08:42 (UTC +04:00)
На российском рынке могут появиться автомобили из африканских стран

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На российском авторынке могут появиться марки машин из Ирана, Индии и африканских стран, хотя основной игрок все еще остается китайский автопром, передает Trend.

По данным участников рынка, в 2023 году китайские автоконцерны реализовали в России более полумиллиона машин, включая бренды Chery, Haval и Geely. Примерно 15% от общего объема продаж приходится на автопроизводителей из США, Европы, Японии и Южной Кореи, сообщил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, в будущем некоторую долю российского авторынка могут захватить индийские автоконцерны. Одной из самых перспективных моделей из Индии он назвал кроссовер от Tata Motors. Также в прошлом году начались продажи иранских седанов Iran Khodro (IKCO) по параллельному импорту.

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