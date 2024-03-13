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В посольстве России в Баку откроется избирательный участок для голосования на выборах Президента РФ

Россия Материалы 13 марта 2024 17:46 (UTC +04:00)
В посольстве России в Баку откроется избирательный участок для голосования на выборах Президента РФ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 17 марта 2024 года с 08:00 до 20:00 на избирательном участке №8017 в консульском отделе посольства России в Азербайджане (г. Баку, ул.Бакиханова, 17) состоятся выборы Президента Российской Федерации, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство РФ в Баку.

«Принять участие в выборах могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, при предъявлении действующего заграничного паспорта. При наличии вопросов, связанных с реализацией избирательных прав, можно обратиться по электронной почте [email protected], указав в теме письма «Выборы», или позвонить по телефону + 994 12 498 60 16», - говорится в сообщении диппредствительства.

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