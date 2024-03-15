Скончался народный артист России Александр Ширвиндт

БАКУ /Trend/ - В Москве умер президент Театра сатиры народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, передает Trend.

Ширвиндту было 89 лет.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Окончил Щукинское театральное училище, в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (теперь "Ленком Марка Захарова"). В 1968 году артист перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной. В труппе Театра сатиры состоял с 1970 года. Преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.