В МИД РФ назвали терактом произошедшее в "Крокус сити холле"

БАКУ/Trend/ - Все мировое сообщество должно осудить "кровавый теракт в "Крокус сити холле", это чудовищное преступление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, передает в пятницу Trend.

"В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в "Крокус сити холле" и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление! Как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей", - написала она.

Отметим, что неизвестный устроил стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах России.

По словам очевидцев, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу из автомата в "Крокус Сити холл". Инцидент случился перед началом концерта группы "Пикник".

40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".