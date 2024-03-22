Спецназ штурмует "Крокус Сити Холл" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Спецназ пошел на штурм "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба, передает Trend.

По предварительным данным четверым преступникам удалось скрыться с места преступления. Сотрудники ДПС перекрывают дороги вблизи "Крокус Сити Холл".

Отметим, что неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Об этом сообщили в оперативных службах России.

По словам очевидцев, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автомата в "Крокус Сити холл". Инцидент случился перед началом концерта группы "Пикник".

40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".