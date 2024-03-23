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В Москве отменены все массовые мероприятия

Россия Материалы 23 марта 2024 00:51 (UTC +04:00)
В Москве отменены все массовые мероприятия

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены.

Как передает Trend, об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - написал С.Собянин.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в оперативных службах России.

По словам очевидцев, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холл". Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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