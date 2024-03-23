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В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли более 60 человек - СК РФ

Россия Материалы 23 марта 2024 04:42 (UTC +04:00)
В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли более 60 человек - СК РФ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Свыше 60 человек погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в Следственном комитете России, передает Trend.

"Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

По словам очевидцев, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автомата в "Крокус Сити Холле". Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 145 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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