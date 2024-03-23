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В Москве закрыли вход на Красную площадь после теракта в «Крокус Сити»

Россия Материалы 23 марта 2024 09:41 (UTC +04:00)
В Москве закрыли вход на Красную площадь после теракта в «Крокус Сити»

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - В Москве закрыли вход на Красную площадь, передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В настоящее время все входы на площадь перекрыты. Там дежурят сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) и ОМОН.

Также в эти выходные в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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