В Москве закрыли вход на Красную площадь после теракта в «Крокус Сити»

БАКУ/Trend/ - В Москве закрыли вход на Красную площадь, передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В настоящее время все входы на площадь перекрыты. Там дежурят сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) и ОМОН.

Также в эти выходные в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".