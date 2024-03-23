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Интерпол готов оказать поддержку России в расследовании нападения в "Крокус сити холле"

Россия Материалы 23 марта 2024 10:53 (UTC +04:00)
Интерпол готов оказать поддержку России в расследовании нападения в "Крокус сити холле"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на гражданских лиц в "Крокус сити холле".

Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".

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