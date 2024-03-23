Интерпол готов оказать поддержку России в расследовании нападения в "Крокус сити холле"

БАКУ /Trend/ - Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на гражданских лиц в "Крокус сити холле".

Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".