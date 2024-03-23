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Информация о причастности Росгвардии к охране "Крокус сити холла" является фейком

Россия Материалы 23 марта 2024 10:57 (UTC +04:00)
Информация о причастности Росгвардии к охране "Крокус сити холла" является фейком

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Безопасность "Крокус сити холла" обеспечивало частное охранное предприятие, передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ.

Информация о причастности Росгвардии к охране объекта — фейк, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

60 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".

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