Двое из предполагаемых подозреваемых в теракте в Подмосковье задержаны

БАКУ/Trend/ - Правоохранители задержали двоих предполагаемых подозреваемых в теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, остальных ищут, в салоне машины найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ.

"По предварительной информации, Renault, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. "Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 03:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", - добавил он. В ходе осмотра автомобиля Renault найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Более 60 человек погибли и свыше 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".