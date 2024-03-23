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"Пикник" не может связаться с одним из участников коллектива

Россия Материалы 23 марта 2024 11:51 (UTC +04:00)
"Пикник" не может связаться с одним из участников коллектива

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С одним из участников музыкальной группы «Пикник», который пропал после теракта в «Крокус Сити Холле», до сих пор не могут связаться, сообщает в субботу Trend.

Об этом рассказал российским СМИ директор коллектива Юрий Чернышевский.

«Нет никаких предположений, продолжаем попытки», - сказал он.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Более 60 человек погибли и свыше 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".

Правоохранители задержали двоих предполагаемых подозреваемых в теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, остальных ищут.

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