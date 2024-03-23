Задержаны 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле"

БАКУ/Trend/ - Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба Кремля, передает в субботу Trend.

Он доложил о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт в "Крокус сити холле".

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Более 60 человек погибли и свыше 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".