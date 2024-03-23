Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Виновники теракта в "Крокус сити холле" не останутся безнаказанными - Патрушев

Россия Материалы 23 марта 2024 12:16 (UTC +04:00)
Виновники теракта в "Крокус сити холле" не останутся безнаказанными - Патрушев

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Виновники теракта в "Крокус сити холле" не останутся безнаказанными, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ.

«Теракт в "Крокус сити холле" показал, что терроризм является угрозой всеобщей безопасности и требует скоординированных усилий, направленных на борьбу с ним», - сказал он.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Более 60 человек погибли и свыше 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

Лента

Лента новостей

Читать все новости