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Спасатели приступили к разбору завалов в "Крокус Сити Холле"

Россия Материалы 23 марта 2024 12:21 (UTC +04:00)
Спасатели приступили к разбору завалов в "Крокус Сити Холле"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Спасатели приступили к разбору завалов в "Крокус Сити Холле", передает в субботу Trend со ссылкой на МЧС РФ.

Как сообщается, ликвидация пожара продолжается.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Более 60 человек погибли и свыше 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

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