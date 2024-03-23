БАКУ/Trend/ - Спасатели приступили к разбору завалов в "Крокус Сити Холле", передает в субботу Trend со ссылкой на МЧС РФ.

Как сообщается, ликвидация пожара продолжается.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Более 60 человек погибли и свыше 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".