44 человека, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", находятся в тяжелом состоянии

БАКУ /Trend/ - 44 человека, в том числе 2 детей, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы минздрава РФ, передает в субботу Trend.

Согласно информации, состояние 16 пострадавших при теракте в "Крокусе", среди которых один ребенок — крайне тяжелое.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 93.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.

Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.