В Кузбассе объявили трехдневный траур в связи с терактом в Подмосковье

БАКУ/Trend/ - Траур с 23 по 25 марта объявлен в Кемеровской области в связи с терактом в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, передает в субботу Trend.

"В связи с трагедией в Московской области губернатор Сергей Цивилев объявил в Кузбассе 23, 24 и 25 марта днями траура. В регионе отменяются все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные передачи на радио и ТВ", - говорится в сообщении.

В знак солидарности и скорби по погибшим в результате теракта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 115.

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК. Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.

Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.