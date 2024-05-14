Владимир Путин утвердил новый состав правительства России

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин назначил новых министров и вице-премьеров, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, соответствующие указы уже опубликованы.

Сообщается, что это первый случай, когда российское правительство формируется в соответствии с новой процедурой, предусмотренной поправкой к конституции, принятой в 2020 году.

Все кандидаты прошли предварительное рассмотрение и утверждение в парламенте. При этом после одобрения претендентов Госдумой или Советом Федерации Путин не мог отказаться назначать их на должности. В правительстве, помимо его главы, занимают посты 10 вице-премьеров и 21 министр, название и количество министерств остались неизменными по сравнению с предыдущим составом. Пять министров работают непосредственно под руководством президента: это главы МВД, МИД, министерства обороны, МЧС и министерства юстиции. Остальные министры подчиняются председателю правительства.