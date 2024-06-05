Россия готовая оказать поддержку примирению между Азербайджана и Армении - замглавы МИД

БАКУ /Trend/ - Москва подтверждает готовность поддержать примирение Еревана и Баку, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС, передает Trend.

По словам замминистра, российская сторона положительно оценивает встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которая прошла 10-11 мая в Казахстане и была направлена на выработку мирного договора.

"Ее проведение дало сторонам возможность продвинуться на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе. Сделан еще один важный шаг в этом направлении", - отметил Галузин.

Замглавы МИД добавил, что Москва уже дважды - в мае и июле 2023 года - принимала раунды мирных переговоров между Баку и Ереваном.

"Готовы и впредь оказывать всемерную поддержку примирению двух братских России народов, содействовать поиску взаимоприемлемых и сбалансированных решений в целях обеспечения безопасности и процветания всех стран региона", - сказал Галузин.