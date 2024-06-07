Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

БАКУ /Trend/ - Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 13 июня 2024 года будет повышена, говорится в материалах Минсельхоза РФ, передает Trend.

Пошлина на ячмень вновь будет нулевой, как и пошлина на кукурузу.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $235,7 за тонну, на ячмень - $167,3 за тонну, на кукурузу - $170,2 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже.