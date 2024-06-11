Путин планирует встретиться с Эрдоганом в Астане в июле

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин планирует в июле встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Как передает Trend, об этом Владимир Путин заявил во время встречи в Кремле с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Президент России отметил, что у них будет возможность встретиться и обсудить все вопросы там. Он также попросил Хакана Фидана передать Президенту Турции свои наилучшие пожелания.

Отметим, что в Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.