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Путин планирует встретиться с Эрдоганом в Астане в июле

Россия Материалы 11 июня 2024 22:26 (UTC +04:00)
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в Астане в июле
Фото: Администрация Президента Российской Федерации

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин планирует в июле встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Как передает Trend, об этом Владимир Путин заявил во время встречи в Кремле с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Президент России отметил, что у них будет возможность встретиться и обсудить все вопросы там. Он также попросил Хакана Фидана передать Президенту Турции свои наилучшие пожелания.

Отметим, что в Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

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