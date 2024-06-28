Главы МИД России и Ирана выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - 28 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Али Багери-Кяни, сообщили в пресс-службе МИД России, передает Trend.

Согласно информации, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"В ходе беседы приоритетное внимание было уделено складывающейся ситуации на Ближнем Востоке. Стороны высказали серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего, в зоне палестино-израильского конфликта. Акцентирован приоритет решения существующих проблем политико-дипломатическими средствами при содействии конструктивно настроенных международных игроков", - сообщили в министерстве..