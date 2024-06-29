Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля

БАКУ /Trend/ - Кабмин принял решение продлить временное снятие запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 31 июля 2024 года, говорится в постановлении правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Слова "по 30 июня 2024 года" заменить словами "по 31 июля 2024 года", - сказано в документе.

Кабмин с 1 марта по 31 августа 2024 года ввел временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев прокомментировал, что правительство РФ приняло такое решение из-за того, что рынок топлива в настоящее время насыщен предложением.

"Принятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность, позволили насытить внутренний рынок. Поэтому правительством было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина еще на месяц начиная с 1 июля", - отметил он.

Цивилев добавил, что Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка.