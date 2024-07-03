Стали известны некоторые подробности дела задержанного по обвинению в шпионаже в России француза

БАКУ /Trend/ - Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье, задержанный в России по обвинению в шпионаже, признался, что собирал на территории страны военную информацию, которая могла нанести ущерб безопасности РФ.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Следственный комитет РФ.

"По уголовному делу допрошены семь свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза. Следствие ознакомилось с результатами оперативно-розыскной деятельности, а также произвело осмотр технических средств, изъятых у обвиняемого. В ходе допроса он признал вину в полном объеме.

Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Отметим, что Лоран Винатье был задержан 6 июня в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в сборе военной информации.

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