По местонахождению Башара Асада сейчас нечего сказать – Песков

БАКУ/Trend/ - По местонахождению Башара Асада сейчас нечего сказать.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать. Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут, и это его решение», - сказал он.

Что касается возможности встречи Президента России Владимира Путина с Асадом, Песков заявил, что в официальном графике президента такой встречи нет.

Отметим, что ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник в Кремле, что Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Напомним, повстанцы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" 27 ноября начали атаку из частично подконтрольной провинции Идлиб на севере Сирии. Помимо них в наступлении участвовали и отдельные подразделения Сирийской национальной армии.

Боевики за несколько дней захватили всю провинцию Идлиб и Алеппо, второй по величине город страны.

5 декабря сирийская армия покинула Хаму. 6 декабря Сирийские демократические силы захватили город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул столицу страны на самолете.