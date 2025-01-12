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Главы МИД России и Турции обсудили предотвращение рисков для энергетической безопасности

Россия Материалы 12 января 2025 21:48 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Как предает Trend, об этом говорится в сообщении МИД России.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины.

"Особое внимание уделено необходимости предотвращения действий, направленных на создание рисков для энергетической безопасности", - отмечается в сообщении.

В ходе телефонного разговора главы МИД России и Турции также обратили внимание на организацию инклюзивного национального диалога в Сирии.

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