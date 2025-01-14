Российско-армянские отношения на этом этапе непростые - Лавров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Российско-армянские отношения на этом этапе непростые.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Что касается сегодняшних отношений, на официальном уровне они непростые", - отметил он.

Официальные представители Армении в последние годы неоднократно выступали с критикой в отношении России. В частности, Ереван заморозил свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности, была прекращена продолжавшаяся с 1992 года работа российских пограничников в столичном аэропорту.

По итогам последней встречи премьер-министра республики Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в начале октября прошлого года в Москве армянская сторона сообщила, что российские пограничники покинут контрольно-пропускной пункт на границе с Ираном.

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