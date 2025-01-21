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Россия готова оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном – Лавров

Россия Материалы 21 января 2025 15:46 (UTC +04:00)
Россия готова оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном – Лавров
Фото: МИД России / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Россия готова оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве.

«Региональная безопасность занимает значительное место в наших действиях на направлении Южного Кавказа.

Готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие двусторонних договоренностей, достигнутых в 2020-2022 гг. руководителями трех стран. Считаем, что эти договоренности по-прежнему актуальны, особенно в свете текущей обстановки в регионе», - сказал он.

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