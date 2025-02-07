В Казани проходит международный архитектурно-строительный форум стран БРИКС+ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Архитектурно-строительный форум «Казаныш», проходящий уже в четвертый раз, начался в столице Татарстана. С приветственными словами выступили глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Мероприятие собрало в стенах театра более 11 тысяч участников из 23 стран БРИКС+. Форум стал крупной площадкой для взаимодействия ведущих архитекторов и специалистов по градостроению.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что «Очень важна коллаборация, очень важно, чтобы мы узнавали, куда движется урбанистика, архитектурный мир, и, обмениваясь практиками, строили вместе лучшее будущее».

В ходе сессий участники делились своим опытом и открывали дискуссии на актуальные градостроительные темы. Так, по вопросам синергии инновационных процессов и многолетней традиции крупнейших стран мира происходило сравнение опыта Китая и Индии на круглом столе «Системные вызовы и главные векторы устойчивого развития». Размышлению о будущей жизни и потенциальному устройству городов будущего была посвящена панельная дискуссия «Города будущего. Как мы будем жить в третьем тысячелетии».

Некоторые из этих идей уже планируется реализовать в ближайшие годы. Так, в ходе форума была представлена концепция крупнейшей в России яхтенной марины на 700 судов. Это новый взгляд на богатейшие, но пока не в полной мере использованные водные ресурсы города. Проект не только превратит Казань в центр водного туризма Поволжья, но и сделает город точкой притяжения мирового масштаба.

У Азербайджана давние и прочные связи с Республикой Татарстан. В декабре 2024 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Раису Татарстана Рустаму Минниханову орден «Достлуг» («Дружба»). «Вы очень много делаете для укрепления наших связей. Желаю успехов и процветания братскому народу Татарстана», — сказал во время вручения награды Ильхам Алиев.

На площадках форума разрабатывается целый ряд инициатив, призванных продолжить линию, заданную саммитом БРИКС. Так, на форуме состоялось первое заседание Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Важной темой обсуждения стали программы по обмену между студентами архитектурных ВУЗов. Пока что Азербайджан не принимает участие в работе Комитета, но форум и принятые на нем решения несомненно привлекут к себе внимание профильных специалистов страны.

С подробной информаций о работе форума можно ознакомиться здесь https://forum-kazanysh.ru/