Россия и США проведут в Стамбуле второй раунд консультаций по работе посольств

БАКУ /Trend/ - Делегации России и США проведут в четверг в Стамбуле второй раунд консультаций с целью нормализации деятельности дипломатических миссий двух стран.

Как передает Trend, первая такая встреча состоялась 27 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что во встрече примут участие представители внешнеполитических ведомств двух стран.

"Будет продолжена значительная работа по устранению многочисленных препятствий, в том числе технического характера, затрудняющих работу дипломатов", - отметила она.