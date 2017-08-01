В ЕК прокомментировали данные о возможной заморозке финпомощи Турции

Еврокомиссия считает, что любые решения о приостановке финансирования Турции должны учитывать широкий спектр двусторонних отношений, сейчас взаимодействие с Анкарой отвечает интересам ЕС, заявил представитель ЕК Карлос Мартин. Об этом пишет РИА Новости

Ранее агентство Рейтер сообщило, что правительство ФРГ направило главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и еврокомиссару по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесу Хану письмо с призывом оказать финансовое давление на Анкару. Берлин, в частности, просит уточнить, можно ли при необходимости прекратить оказание поддержки Турции для подготовки к вступлению в ЕС. Кроме того, по мнению правительства ФРГ, ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза.

"Любое решение о приостановке финансирования не должно приниматься отдельно от нашего общего подхода к отношениям в Турции, должны приниматься во внимание последствия для наших бенефициариев в Турции. Комиссия продолжает считать, что наше взаимодействие с Турцией более чем необходимо в свете последних событий", — сказал Мартин журналистам, комментируя ситуацию.

По его словам, "на данный момент более чем треть средств финансирования процесса, предшествующего вступлению, за 2014-2020 годы направляется на реформы для подготовки к членству в ЕС, в частности, в приоритетных секторах демократии, управления, полномочий гражданского общества, верховенства права и основополагающих прав человека".

Он напомнил, что ЕК еще в декабре 2016 года представила на рассмотрение Совета ЕС проект директив по переговорам с Турцией о модернизации существующего уже 21 год таможенного союза.

"Комиссия считает, что модернизация таможенного союза принесет значимую экономическую выгоду обоим партнерам", — заявил представитель ЕК.