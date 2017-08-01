Турция призывает мусульманские страны признать независимость Палестины - МИД

1 августа 2017 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция призывает мусульманские страны признать независимость Палестины в рамках территорий существовавших до войны 1967 года, сказал Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, вопрос Палестины является общим вопросом исламского мира.

Глава турецкого МИД также выразил надежду на то, что в Иерусалиме больше не повторятся столкновения между израильтянами и палестинцами.

Отметим, что сегодня в Стамбуле проходит встреча глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Trend в ОИС ранее, в начале августа состоится встреча глав МИД стран-членов ОИС, где преимущественно будут обсуждаться недавние столкновения в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами.

Отметим, что вечерняя мусульманская молитва у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме недавно завершилась масштабными столкновениями протестующих мусульман с израильскими стражами порядка. Собравшиеся выражали недовольство установкой металлодетекторов у входа на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса - одна из основных исламских святынь.

В ходе разгона демонстрации ранения получили десятки человек. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, 14 человек были госпитализированы, один из них с тяжёлым ранением головы. Среди пострадавших – председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Икрима Сабри.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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