Командный состав ВС Турции обновился

БАКУ /Trend/ - Высший военный совет Турции в рамках проведенного сегодня заседания утвердил новый состав командования, сообщают в среду турецкие СМИ.

Согласно принятому решению, главнокомандующим Сухопутными силами назначен генерал-полковник Яшар Гюлер, главнокомандующим Военно-морскими силами - вице-адмирал Аднан Озбал, а главнокомандующим Военно-воздушными силами - генерал-полковник Хасан Кючукакюз.

Заседание проходило под председательством премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Решения, принятые на заседании Высшего военного совета, вступят в силу после одобрения президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщалось ранее, в результате чистки в рядах ВС, после попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года, число генералов и адмиралов сократилось на 40 процентов.

До попытки военного переворота в рядах ВС страны было 236 генералов и адмиралов, а сейчас их число достигает 196.

Хотя позже в ряды ВС было принято около 13 тысяч военных, большинство которых являются офицерами запаса.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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