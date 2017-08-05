В Турции ограничен импорт ряда химических веществ

5 августа 2017 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции ограничен импорт таких химических веществ, как зоман, зарин, табун и иприт. Об этом сообщает в субботу сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").

Ограничение введено в целях безопасности, так как в основном именно эти вещества используются при производстве взрывчатки.

Для импорта указанных веществ нужно будет приобрести специальную лицензию министерства торговли и таможни страны, которая будет выдаваться на срок 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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