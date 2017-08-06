Чавушоглу прокомментировал итоги переговоров с Лавровым

6 августа 2017 15:46 (UTC+04:00)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал «Анадолу» итоги переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 50-го заседания министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, передает Анадолу.

«Мы обсудили тему Сирии, в том числе подготовку к очередному раунду переговоров в Астане. Затронули тему визового режима. Состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере, ограничениям по поставкам томатов», - сообщил Чавушоглу.

Azernews Newspaper
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