Чавушоглу прокомментировал итоги переговоров с Лавровым

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал «Анадолу» итоги переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 50-го заседания министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, передает Анадолу.

«Мы обсудили тему Сирии, в том числе подготовку к очередному раунду переговоров в Астане. Затронули тему визового режима. Состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере, ограничениям по поставкам томатов», - сообщил Чавушоглу.