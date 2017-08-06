Турция и Катар провели совместные морские учения

6 августа 2017 23:08 (UTC+04:00)

Турция и Катар завершили совместные военно-морские учения «Железный щит», сообщили в Минобороны Катара, передает Анадолу.

В сообщении говорится, что учения прошли на территории казармы «Ад-Духейлийят» у северных берегов Дохи.

Целью учений было заявлено «укрепление оборонного потенциала Катара», главным образом в вопросе отражения удара условного противника по стратегически важным объектам инфраструктуры страны.

Командующий учениями генерал ВС Катара Хади Рашид аш-Шехвани сообщил, что в ходе учений были отработаны навыки предотвращения попыток захвата стратегически важных объектов, возвращение контроля над районами, контролируемыми условным противников, координация действий двух армий, планирование и оценка ситуации.

Вопрос координации действий в рамках учений был обсужден 31 июля на борту фрегата TCG Gökova ВМС Турции с участием командующего ВМС Катара контр-адмирала Мухаммеда бин Насера аль-Мухеннеди.

Капитан фрегата - Хасан Озюрт проинформировал командующего ВМС Катара о технологическом оснащении и вооружении военного судна.

Для участия в учениях турецких и катарских к порту Хамед на юго-востоке Дохи причалил ВМС Турецкий фрегат с 214 военнослужащими на борту.

Azernews Newspaper
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