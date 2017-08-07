Россия не планирует возобновлять импорт турецких томатов

7 августа 2017 13:59 (UTC+04:00)

Россия не собирается возобновлять импорт томатов из Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24", передает ТАСС.

"Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросам насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами - это огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства. И бизнес откликнулся, он пошел на это. Это и кредитные ресурсы, это и риски. Конечно, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать", - сказал министр, отвечая на вопрос, какое время еще не будет турецких томатов на полках российских магазинов.

Ткачев также отметил, что производство овощей в России с 2014 г. по 2017 г. выросло на 30%. "Это сотни тысяч тонн, это целая индустрия, это фабрики по производству овощей, это рабочие места. Мы настроены очень решительно", - заключил он.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что Россия и Турция обсудят вопрос ограничения поставок турецких томатов в РФ на выставке в Измире 18 августа.

С 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Ограничения сохранились на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыквы.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия будет сокращать зависимость от доллара в ответ на санкции США
Россия 14:14
Иран, Турция и Россия обсудят сирийский кризис
Турция 11:59
Армения в окружении: будут ли российские комплексы С-400 защищать Азербайджан?
Нагорно-карабахский конфликт 11:26
Турция и Катар провели совместные морские учения
Турция 6 августа 23:08
В Москве семь человек пострадали в ДТП со скорой
Россия 6 августа 02:52
Вице-премьер РФ Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана
Политика 5 августа 14:53
Турция и Катар намерены начать прямые грузоперевозки
Бизнес 4 августа 16:50
Кому нужны неуместные спекуляции на тему вмешательства Турции и России в нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 4 августа 14:16
Вице-премьер РФ Рогозин посетит Тегеран
Политика 4 августа 12:17
Китай выступил против новых санкций США в отношении России
В мире 4 августа 10:40
Турция и Катар проведут совместные военно-морские учения
Турция 4 августа 10:04
Генконсульство Турции переведут из Новороссийска в Краснодар
Турция 4 августа 07:20
Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,2 млрд
Россия 3 августа 17:20
Турция может обеспечить все потребности Катара – министр
Турция 3 августа 13:30
Ереван не хочет развивать отношения с членами ЕАЭС - стратегия МИД
Армения 3 августа 13:18
США прицениваются к Армении, однако, готова ли продать ее Россия?
Армения 3 августа 11:21
Юнкер выступил против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС
Турция 3 августа 10:55
Туркменистан и Турция обсудили вопросы делового партнерства
Туркменистан 3 августа 07:11