За незаконный переход границы в Турции задержаны 975 человек

Турецкие пограничники задержали 975 человек, пытавшихся проникнуть на территорию страны из Сирии, Болгарии, Греции и Ирака, сообщает Генштаб ВС Турции, передает Анадолу.

Кроме того, при попытке незаконного пересечения границы с Сирией и Грецией задержан 51 человек.

В результате проведенной операции на границе с Сирией изъята контрабанда: 15980 пачек сигарет и охотничье ружье, говорится в сообщении.

В ходе операции, проведенной в районе Шемдинли в Хаккари, уничтожено три, а в районе Кызылтепе в Мардине и районе Силопе в Ширнаке - по одному самодельному взрывному устройству.