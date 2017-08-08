За незаконный переход границы в Турции задержаны 975 человек

8 августа 2017 01:29 (UTC+04:00)

Турецкие пограничники задержали 975 человек, пытавшихся проникнуть на территорию страны из Сирии, Болгарии, Греции и Ирака, сообщает Генштаб ВС Турции, передает Анадолу.

Кроме того, при попытке незаконного пересечения границы с Сирией и Грецией задержан 51 человек.

В результате проведенной операции на границе с Сирией изъята контрабанда: 15980 пачек сигарет и охотничье ружье, говорится в сообщении.

В ходе операции, проведенной в районе Шемдинли в Хаккари, уничтожено три, а в районе Кызылтепе в Мардине и районе Силопе в Ширнаке - по одному самодельному взрывному устройству.

Azernews Newspaper
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