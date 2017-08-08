Турецкие летчики впервые примут участие в программе форума "Армия"

8 августа 2017 13:15 (UTC+04:00)

Турецкая пилотажная группа впервые примет участие в летной программе форума "Армия", заявил во вторник в ходе брифинга с иностранными военными атташе начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов. Об этом пишет РИА Новости

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот".

"В этом году будет значительно расширена пилотажная программа аэродрома Кубинка. В том числе впервые в ней примет участие пилотажная группа из Турецкой Республики", — сказал он.

Azernews Newspaper
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