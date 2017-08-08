Турция одобрила визит немецких депутатов на базу НАТО в Конье 8 сентября

8 августа 2017 14:17 (UTC+04:00)

Турция одобрила визит немецких депутатов оборонного комитета на базу НАТО в Конье, по предварительным данным, визит запланирован на 8 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Турция попросила перенести запланированный на 17 июля визит депутатов оборонного комитета.

Телеканал отмечает, что в этот раз планируемый визит должен состояться под руководством не немецкого бундестага, а парламентской ассамблеи НАТО и в сопровождении замгенсека альянса Роуз Гетемюллер. Соответствующее письменное уведомление Гетемюллер было направлено в понедельник в Берлин. Во время визита пройдет встреча с размещенными на базе в Конье немецкими военнослужащими.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу решения турецких властей отложить визит. Опасения НАТО связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конье, который может повлиять на уровень поддержки международной коалиции по борьбе с ИГ со стороны альянса. Как отмечает телеканал, эти опасения заставили НАТО занять активную посредническую позицию между Германией и Турцией.

Девятого июля начался вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции. На базе находились почти 260 военнослужащих бундесвера, которые обслуживали полеты ударно-разведывательных истребителей "Торнадо" и самолетов-заправщиков в рамках миссии коалиции.

Azernews Newspaper
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