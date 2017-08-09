Эрдоган призвал банки к пересмотру процентных ставок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал банковский сектор Турции за «недостаточный вклад» в экономическое развитие страны, сообщают турецкие СМИ.

Выступая в провинции Трабзон, глава государства напомнил, что, несмотря на серьезные преграды, с которыми в 2016 году столкнулась Турция, экономика страны по итогам года выросла на 2,9 процента, тогда как доходы банков Турции в прошлом году увеличились в среднем на 40 процентов. «Это показатель наличия проблемы в сфере банковских услуг. Банки не вносят должного вклада в экономическое развитие страны», - уверен президент.

По словам Эрдогана, власти Турции не хотят причинять вреда деятельности финансового сектора, однако и банки должны проводить приемлемую политику процентных ставок и условий кредитования. «Мы вправе ожидать от банков вклада в дальнейшее укрепление страны», - подчеркнул президент.

«Банки должны выступать в качестве финансового подспорья рынков. Однако вместо снижения процентных ставок банки используют вклады в качестве инструмента обогащения. Уверен, что Центробанк примет решительные шаги по этому вопросу», - добавил Эрдоган.