Moody's назвало риски для Nord Stream 2 и "Турецкого потока" из-за санкций

Международное рейтинговое агентство Moody's видит риски задержки строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" из-за санкций США, в частности с точки зрения привлечения проектного финансирования для реализации балтийского проекта, говорится в отчете Moody's, передает РИА Новости.

"Закон о санкциях ставит под угрозу партнеров, инвесторов, кредиторов и подрядчиков "Газпрома" и создает риски того, что строительство обоих газопроводов будет задержано", — указывается в отчете.

"Новый закон о санкциях может помешать "Газпрому" осуществить строительство "Северного потока-2" с использованием проектного финансирования, как первоначально планировала компания, чтобы рефинансировать часть своего долга, в том числе займы от партнеров, с помощью более долгосрочных и более выгодных кредитов", — отмечает Moody's.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций против экономики РФ. Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".