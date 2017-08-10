Немецкие депутаты посетят военно-воздушную базу «Инджирлик» в Турции в начале сентября – МИД

10 августа 2017 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немецкие депутаты посетят военно-воздушную базу «Инджирлик» в Турции 8 сентября текущего года, об этом говорится в сообщении МИД Турции, поступившем в Trend.

Согласно сообщению, немецких депутатов будет сопровождать высокопоставленный чиновник из НАТО.
Ранее сообщалось, что официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Турция попросила перенести запланированный на 17 июля визит депутатов оборонного комитета Германии.

Отмечалось, что на этот раз планируемый визит должен состояться не под руководством немецкого бундестага, а парламентской ассамблеи НАТО и в сопровождении заместителя генсека альянса Роуз Гетемюллер. Соответствующее письменное уведомление Гетемюллер было направлено в понедельник в Берлин. Во время визита состоится встреча с размещенными на базе в Конье немецкими военнослужащими.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу решения турецких властей отложить визит. Опасения НАТО связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конье, что может повлиять на уровень поддержки международной коалиции по борьбе с ИГ со стороны альянса. Как отмечает телеканал, эти опасения заставили НАТО занять активную посредническую позицию между Германией и Турцией.

Девятого июля начался вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции. На базе находились почти 260 военнослужащих бундесвера, которые обслуживали полеты ударно-разведывательных истребителей "Торнадо" и самолетов-заправщиков в рамках миссии коалиции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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