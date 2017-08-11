Премьер Турции поздравил Рамиля Гулиева - чемпиона мира в беге на 200 метров

11 августа 2017 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Рамиля Гулиева – нового чемпиона мира по легкой атлетике в беге на 200 метров. Об этом говорится в сообщении распространенном администрацией премьер-министра.

Отметим, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также поздравил Рамиля Гулиева с успешной победой.

Вчера, представляющий Турцию Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Гулиев показал результат 20,09 секунды. Второе место занял южноафриканец Вайде Ван Никерк (20,11), который ранее на чемпионате мира в Лондоне стал чемпионом в беге на 400 метров. Бронзу завоевал тринидадец Джерими Ричардс (20,11).

27-летний Гулиев впервые за свою спортивную карьеру стал чемпионом мира по легкой атлетике.

До 2011 года Гулиев выступал за Азербайджан, уроженцем которого он является, но с апреля 2011 года бегун представляет Турцию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
Новости по теме
Рамиль Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 метров
Общество 07:52
Президент Турции утвердил новый командный состав ВС страны
Турция 3 августа 10:21
Турция ведет одновременную борьбу против трех террористических организаций – премьер-министр
Турция 2 августа 17:56
Командный состав ВС Турции обновился
Турция 2 августа 17:08
В Турции состоится заседание Высшего военного совета
Турция 31 июля 11:40
Более 20 граждан Турции ранены в результате землетрясения – премьер
Турция 21 июля 15:38
В Турции сформирован новый кабинет министров
Турция 19 июля 15:16
Анкара не отступит перед давлением, и продолжит свой путь - премьер Турции
Турция 16 июля 02:16
Народ Турции доказал свою приверженность к демократии - премьер
Турция 14 июля 22:31
Именно благодаря народу в Турции был предотвращен военный переворот - премьер
Турция 12 июля 19:36
Для Турции энергетические ресурсы не являются источником разногласий - премьер
Энергетика 10 июля 14:01
ЕС - не единственная альтернатива для Турции – премьер
Турция 6 июля 18:17
Премьер Турции пригрозил выдворить ряд сирийских беженцев
Турция 6 июля 11:53
Премьер Турции призывает лидера оппозиции прекратить шествие
Турция 20 июня 16:20
Строительство ТАР продолжается ускоренными темпами- премьер Греции
Энергетика 19 июня 15:28
Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС - премьер
Турция 19 июня 15:22
Турция и Греция обсудят двусторонние отношения
Турция 15 июня 09:44
Турция за взвешенный диалог с ЕС - Йылдырым
Турция 13 июня 21:58