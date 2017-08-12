Эрдоган ожидает улучшения отношений с Германией после выборов

12 августа 2017 18:51 (UTC+04:00)

Большая часть критики стран Европы в адрес Турции рассчитана на внутреннюю аудиторию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу

«К примеру, в преддверии конституционного референдума 16 апреля в Турции власти Нидерландов сделали ненужные шаги, которые вызвали напряженность в отношениях с Анкарой. Шаги властей Нидерландов объяснялись приближающимися парламентскими выборами в этой стране», - сказал Эрдоган, отметив, что в прошлом к подобным методам прибегали Франция и Австрия.

«Сегодня этой же позиции придерживается Германия. Уверен, что после выборов в этой стране политика Берлина также вернется в нормальное русло», - сказал президент.

По словам Эрдогана, попытки вызвать ажиотаж и обеспокоенность у инвесторов и туристов посредством несправедливых и необоснованных обвинений в адрес Турции идут вразрез с нормами политической и коммерческой этики.

Турецкий лидер отметил далее, что индексы экономического развития в целом позитивны. «Это касается сферы экспорта, производства, занятости. Положительные тенденции фиксируются и в области туризма», - сказал глава государства.

По его словам, тот факт, что, руководители зарубежных органов СМИ, участвующих в антитурецких кампаниях, проводят свой отпуск в Турции, говорит о том, что они сами не верят в собственную ложь.

Azernews Newspaper
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