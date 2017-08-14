В Турции разыскиваются террористы в полицейской униформе

14 августа 2017 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции разыскиваются 12 террористов, переодетых в полицейскую униформу, которые планируют теракты в различных провинциях и крупных городах страны, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Планы террористов были разоблачены Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции недавно в ходе спецоперации, по итогам которой в провинции Адана был задержан один членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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