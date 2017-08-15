Глава Генштаба Ирана посетит Турцию

БАКУ /Trend/ - Глава Генштаба Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери посетит Анкару, пишут во вторник турецкие СМИ.

Визит Багери состоится сегодня.

Ожидается встреча Багери с главой Генштаба Турции Хулуси Акаром и обсуждение ситуации в Сирии.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активной является террористическая группировка "Исламское государство".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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